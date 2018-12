PHOTOS - 17 mètres, 30 tonnes, autopsie géante pour le rorqual échoué à Saint-Cyprien

Après être venu s'échouer et mourir à l'entrée du port de Saint-Cyprien mardi, le rorqual de 17 mètres de long a été remorqué et une quinzaine de personnes s’attelaient jeudi 13 décembre à son autopsie, délicate vu la taille de l'animal.

Saint-Cyprien, France

Jeudi 13 décembre on en savait encore très peu sur les causes de la mort du rorqual, mais quelques privilégiés pouvaient enfin observer l'immense cétacé, près de la capitainerie du port de Saint-Cyprien. Le rorqual, un mâle extrêmement malade de 17 mètres de long estimé à 30 tonnes, était venu mourir à l'entrée du port de Saint-Cyprien mardi, il avait été remorqué par une équipe d'une trentaine de personnes mercredi avant d'être autopsié par une quinzaine de spécialistes ce jeudi.

45 personnes mobilisées

D'abord les équipes du port de Saint-Cyprien ont été mobilisés pour remorquer l'animal, "des moyens exceptionnels" selon Thierry Auga-Bascou, référent échouage au parc naturel marin du Golfe du Lion. La gendarmerie nautique a également été mobilisée, avec ses plongeurs professionnels. Tout a été fait en lien avec l'observatoire Pelagis à La Rochelle. Jeudi, dix spécialistes correspondants du réseau national d'échouage (pour les prélèvements), ainsi que cinq chauffeurs SOS Remorquage, ont contribué à l'autopsie.

D'abord il a fallu laisser sécher le cétacé, avant une première observation externe, puis la découpe a débuté par des couches de graisse, avant l'autopsie à proprement parler. De nombreux organes ont été prélevés, emballés avec précaution et expédiés vers des centres d'examens.

Cause de la mort probable : infarctus

Selon les premières observations le rorqual serait mort d'un infarctus après avoir percuté la digue du port de Saint-Cyprien, mais l'animal était déjà très affaibli, extrêmement parasité, notamment au niveau des reins. Les analyses permettront probablement de comprendre les causes de cet état de santé. Mais aucun indice d'importance n'a été retrouvé pour le moment dans l'estomac du rorqual, pas de présence excessive de plastique par exemple.

Un intérêt technique et scientifique

Au-delà de la cause de la mort, les prélèvements vont donner une idée précise aux scientifiques de l'environnement dans lequel a évolué le rorqual. "La qualité du crill, des proies du cétacé", Thierry Auga-Bascou donne quelques exemples et précise que l'animal _"vit relativement longtemps_, ce qui nous permet d'évaluer la quantité de pollution" auquel il a été exposé au cours de sa vie, notamment les métaux lourds. En bref, l'animal découpé est une mine d'information concernant la mer Méditerranée, où vivent environ un millier de rorquals. Évidemment ce spécialiste se désole de la mort de la baleine mais il concède : "sur le plan logistique et sur l'aspect scientifique, c'est très intéressant".

Le poids du cétacé mort à l'entrée du port de Saint-Cyprien est estimé à 30 tonnes. © Radio France - Alexandre Berthaud