[PHOTOS] 350 personnes marchent au Mans pour le climat et la justice sociale

Environ 350 personnes ont défilé dimanche après-midi de la gare du Mans à la place des Comtes du Maine, en passant par les quais et la place du jet d'eau, pour réclamer des mesures pour le climat.

Le Mans, France

"Nature = futur" : voilà ce qu'ont écrit des manifestants sur la banderole en tête de cortège. Environ 350 personnes se sont rassemblées dimanche après-midi devant la gare du Mans avant de rejoindre la place du jet d'eau pour le procès de "l'affaire du siècle", du nom de la pétition lancée par quatre ONG mi-décembre. Une assemblée générale s'est ensuite tenue place des comtes du Maine.

Pour cette nouvelle marche climat, la justice sociale fait aussi partie des revendications, comme au mois de décembre. "Ça va de pair", lancent plusieurs manifestants. Quelques gilets jaunes sont d'ailleurs à nouveau présents dans le cortège.

Christian a participé à presque toutes les marches pour le climat © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Pas convaincus par le grand débat national

Alors que la transition écologique est un des thèmes retenus par le gouvernement dans le cadre du grand débat national, les manifestants présents sont plutôt sceptiques sur son utilité. "Ça soulève de bonnes questions mais il n'y a pas de réponses satisfaisantes, regrette Claude. On a pas un gouvernement qui a la volonté de changer les choses !".

Même son de cloche chez Francine, qui a fait toutes les marches climat depuis la démission de Nicolas Hulot en septembre : "les émissions de CO2 ont continué à augmenter alors qu'il y avait des engagements du gouvernement pour les réduire ! Je crains qu'avec le grand débat, ce soit pareil". "

Je suis très sceptique car ça ne peut pas être des mesures cosmétiques ou des réformes comme on les a déjà connues, estime Christian._Il faut un changement plus radical, et le gouvernement est très loin de ça dans les formes de débat proposées_".

Justice écologique et sociale, "ça va de pair" pour les manifestants © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Place du jet d'eau au Mans, les manifestants se sont regroupés pour un "procès" fictif des autorités, réalisé sur la base de propos tenus notamment par Emmanuel Macron et mis en parallèle avec les reculs sur certaines mesures, comme la fin du glyphosate.