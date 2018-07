L'incendie "Carr" qui a éclaté en début de semaine dernière en Californie a déjà fait six morts, sept disparus et détruit des dizaines de milliers d'hectares de végétation notamment à Redding. 40 000 personnes supplémentaires devraient être évacuées en plus des 38.000 de samedi dernier.

Le gigantesque incendie qui s'est déclaré en début de semaine dernière dans le Nord de la Californie est toujours hors de contrôle. Il a déjà fait six morts, sept disparu et détruit des dizaines de milliers d'hectares de végétation. Les autorités se préparent a évacuer 40.000 personnes supplémentaires. Samedi, 38.000 déjà personnes ont été évacuées dans le comté de Shasta. Des consignes d'évacuation que n'avait pas écouté la sixième victime de l'incendie retrouvée morte dans sa maison détruite par le feu.

Deux pompiers morts et un incendie toujours incontrôlable

Le vent violent, la sécheresse et une température approchant 40°C ne cesse d'attiser le feu qui demeure largement incontrôlable pour les pompiers de Californie qui ont pourtant reçu des renforts de tout le pays. Au total 12.000 pompiers sont mobilisés. "On n'a pas un instant de répit", a souligné un de leurs chefs, Chris Anthony, en décrivant un brasier au comportement "imprévisible" et qui a déjà coûté la vie à deux pompiers. Le président Donald Trump a signé samedi un décret ordonnant à l'Agence de gestion des situations d'urgence (Fema) d'apporter son soutien aux autorités de Shasta. L'incendie "Carr"est l'un des 17 incendies ravageant actuellement la Californie, où plus de 80.000 hectares de forêt sont partis en fumée ces derniers jours.

En France, le risque incendie reste faible mais la canicule invite à la prudence

Si la sécheresse favorise les feux de forêts aux États-Unis, le risque incendies est pour le moment plus limité en France, notamment dans les départements du sud où l'accès aux différents massifs reste autorisé mais réglementé. C'est notamment le cas dans les Bouches-du-Rhône et le Var. Mais la canicule invite à la prudence c'est le cas par exemple dans l'Aisne où les feux sont interdit à proximité des espaces naturels. Vous pouvez visualiser la carte de France des risques d'incendie prés de chez vous sur le site www.gouvernement.fr/risques/les-risques-majeurs-dans-votre-departement.

