Si les images sont toujours impressionnantes à Bordeaux, les principales interventions des pompiers se sont concentrées sur le Bassin d'Arcachon. Au port de la Hume, la montée des eaux a provoqué des courts circuits sur les compteurs électriques. Plusieurs ont été endommagés. A Lège-Cap-Ferret et à Claouey, mêmes causes et mêmes effets, six cabanes ostréicoles ont été détruite par le feu. Pour le reste, quelques rues inondées à Lormont, tout comme les voies sur berges à Bordeaux. Des fermetures de routes qui ont provoqué de gros ralentissements à l'entrée de Bordeaux et sur toute la rocade ouest.

Les pompiers sont également partis en intervention à Saint-Julien-de-Beychevelle en bord d'estuaire au sud de Pauillac. On leur a signalé des brebis noyées. Plusieurs routes sont inondées le long de l'estuaire côté Médoc. La D2 est fermée à port de Goulée, port de By à Saint-Christoly ou encore la Mérachale à Saint-Seurin-de-Cadourne. La D15 est aussi fermée entre Portets et Langoiran. Des routes qui seront nettoyés puis rouvertes dès que possible. L'alerte inondation et vague submersion reste valable car de forts coefficients de marée sont prévus tout au long du week-end.