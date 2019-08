PHOTOS - À Générac, les images impressionnantes des pâturages calcinés après les incendies

Générac, France

Les incendies de Générac et Vauvert sont maîtrisés depuis samedi 5 août, mais les dégâts sont considérables. Les flammes ont ravagé près de 500 hectares de végétation, qui s'ajoutent à ceux du mardi 30 juillet. Au total près de 1.000 hectares ont brûlé à Générac et Vauvert depuis cette date.

Une situation dramatique pour les éleveurs

De nombreux pâturages ont été brûlés. Par exemple, la manade Cuillé possède plus de 250 hectares de pâturages à Générac pour ses taureaux de Camargue et ses chevaux. Ils ont presque tous brûlé. "C'est une scène de désolation. Il n'y a plus aucun signe de vie : que des arbres brûlés et des cendres. Des arbres presque centenaires ont disparu", affirme Pierre Cuillé, le manadier.

"Je ne suis jamais allé sur la Lune, mais quand on voit ça on a l'impression d'y être." - Pierre Cuillé, manadier

C'est un drame écologique mais aussi un vrai problème pour l'élevage car les arbres servaient de protection aux bêtes en cas d'intempéries.

Plusieurs centaines d'hectares de pâturages brûlés à Générac © Radio France - Marius Delaunay

Des pâturages brûlés à Générac © Radio France - Marius Delaunay

La végétation entièrement brûlée autour du Mas Sainte-Colombe © Radio France - Julie Munch