PHOTOS - A Jarville près de Nancy, les habitants enfilent les gants pour nettoyer les rues

Par Mélanie Juvé, France Bleu Sud Lorraine

A Jarville, près de Nancy, les habitants et élus se sont mobilisés ce samedi matin. Armés de gants, sacs poubelles et pinces, ils ont nettoyé les rues comme chaque année à l'arrivée du printemps. Une initiative de la mairie pour sensibiliser au respect de l’environnement et du cadre de vie.