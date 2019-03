PHOTOS : à Pau, près de 500 lycéens mobilisés, ils sont "plus chauds que le climat"

Pau, France

À Pau, les lycéens et étudiants se sont donnés rendez-vous place Clemenceau, avant de défiler dans les rues du centre-ville. Avec du maquillage, et surtout beaucoup de pancartes découpées sur des cartons, et des slogans plus ou ironiques : "Pau-les-Bains, c'est pour demain", "quand c'est fondu, c'est foutu" ou encore cette phrase devenue l'emblème du mouvement : "Il n'y a pas de planète B". Des chants sont aussi revenus en boucle : "on est plus chaud, plus chaud que le climat", ou "Et 1 et 2 et 3 degrés".

Florilège de slogans dans la manifestation à Pau. © Radio France - MK

