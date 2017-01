PHOTOS- Abondantes chutes de neige sur les hauteurs des Pyrénées-Orientales

La neige est tombée en abondance hier sur les hauts-cantons, Capcir, Cerdagne, Puymorens et haut-Conflent: jusqu'à 60 cm et même beaucoup plus si on prend en compte les congères. Les conditions de circulation restent difficiles et à cause des risques d'avalanches la station de Porté a du fermer.

Reportage photo de la rédaction de France Bleu Roussillon

La voiture de reportage de France Bleu Roussillon dans les rues de Porté-Puymorens © Radio France - Sébastien Berriot

Dans certaines rues de Porté-Puymorens, on trouve jusqu'à 1m 50 de neige © Radio France - Sébastien Berriot

Les chevaux de Mérens à Porté-Puymorens © Radio France - Sébastien Berriot

L'embranchement du tunnel du Puymorens © Radio France - Sébastien Berriot

La tempête entre Porté-Puymorens et Porta © Radio France - Sébastien Berriot

Le château de Carol © Radio France - Sébastien Berriot

Circulation difficile à hauteur de Latour de Carol © Radio France - Sébastien Berriot

Les engins de déneigement fonctionnent à plein régime © Radio France - Sébastien Berriot

Bourg-Madame © Radio France - Sébastien Berriot

La mairie de Bourg-Madame © Radio France - Sébastien Berriot

C'est parfois galère de mettre les chaînes © Radio France - Sébastien Berriot

La frontière de Puigcerda également enneigée © Radio France - Sébastien Berriot

La Cerdagne © Radio France - Sébastien Berriot

L'entrée de Mont Louis © Radio France - Sébastien Berriot

La montée vers Mont-Louis sur la RN 116 © Radio France - Sébastien Berriot

L'accés à l'Andorre fermé © Radio France - Sébastien Berriot