PHOTOS - Bientôt un nouveau jardin public à Poitiers

Grand Poitiers déménage dans l'ancienne Banque de France située rue des Carmélites. A la fin de l'année 2019, entre 400 et 500 employés de l'agglomération seront installés dans leurs nouveaux bureaux. L'ancien couvent va être en partie rénové mais surtout son parc sera ouvert au public !

Dans les années 20, la Banque de France avait fait du couvent des Carmélites un véritable bunker. L'agglomération de Grand-Poitiers, propriétaire du bâtiment depuis un an, veut faire tomber les murs qui séparent le parc du Boulevard Solférino.

Le parc est caché derrière un mur : impossible pour les passants de l'apercevoir depuis le boulevard Solférino. © Radio France - Juliette Guérit

Ce parc vous ne l'avez jamais vu, France Bleu vous en ouvre les portes le temps d'une visite. Il est situé en contre-bas de l'ancien couvent des Carmélites et a été pratiquement laissé à l'abandon. Le terrain est en pente ce qui rend le parcours sinueux entre les allées bordées d'arbres. Le parc doit être nettoyé, aménagé et sécurisé avant d'ouvrir. Pour la ville, c'est aussi l'occasion d'enrichir la biodiversité : 3 à 5 ruches seront installées au mois de mars. L'ouverture du parc est prévue avant l'automne.

L'allée principale mène au portail bleu qui donne sur le boulevard Solférino. © Radio France - Juliette Guérit

L'idée est de donner du cachet au circuit piéton qui relie la gare au centre-ville par le boulevard Solférino. "Ce parc sera aménagé pour qu'il soit vraiment un mini quartier qui soit ouvert à la fois sur la gare mais aussi sur le centre-ville", explique Alain Claeys, le maire de Poitiers et le président de Grand-Poitiers. D'autres travaux sont prévus juste à côté pour un budget estimé à 450.000 euros. Le parking de la gare et la passerelle piétonne au dessus du boulevard du Grand-Cerf vont être totalement réaménagés et embellis.