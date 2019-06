PHOTOS Canicule : travailler sur le chantier des promenades à Reims

Reims, France

C'est la fin d'une semaine de travail qui a été particulièrement pénible à Reims sur le chantier des promenades. Les températures ont largement dépassé les 30°C tous les jours. "On se rafraîchit, on fait des petites pauses, on va doucement", explique l'un des salariés des entreprises réquisitionnées pour faire avancer le chantier. "Mais on a l'habitude, cela arrive de plus en plus souvent, on sait s'adapter," ajoute-t-il. Mais le temps presse, le chantier doit être terminé pour la fin du mois d'août. Commencé il y a un an, le "Central Park" devait initialement s’achever en ce mois de juin, il ne faudrait pas qu'il prenne encore du retard.

L'activité est réduite l'après-midi pendant les pics de chaleur © Radio France - Eric Normand

Les tractopelles, les marteaux-piqueurs, les bétonneuses et pelles géantes s'activent "même si le rythme de travail s'est quelque peu ralenti avec le pic de chaleurs de ces derniers jours." Mais "les délais seront tenus," nous dit-on du côté de la mairie. Les jardiniers ont déjà bien avancé, le niveau visage du square Colbert apparaît : de nouveaux arbres sont plantés, la pelouse refaite, la végétation plus touffue. On peut commencer à imaginer le futur espace vert du square.

Le "nouveau" square Colbert est presque terminé. © Radio France - Eric Normand

C'était l'une des promesses de campagne d'Arnaud Robinet, le maire de Reims. La ville souhaite réaménager les Promenades Jean-Louis Schneiter (Hautes Promenades), du square Colbert à la Porte de Mars. Ce chantier coûte 24 millions d’euros. De nouveaux espaces de vie, d'animations, des kiosques, des bassins et des jets d’eau sont en train de sortir de terre.

Fin août, le chantier sera terminé dans sa partie haute. © Radio France - Eric Normand

Le projet paysager de l’agence Osty, choisi par la ville de Reims suite à un appel d’offres, vise à redonner toute leur place aux Promenades, un lieu historique classé. "Un lieu qui deviendra véritablement un poumon vert en plein coeur de la ville," souhaitait Arnaud Robinet, le maire lors de la présentation du projet. Et en ces temps de canicule, vivement que "Central Park" soit terminé !

