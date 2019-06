PHOTOS - De gros dégâts après des chutes de grêle en Drôme Ardèche

Drôme, France

Météo France avait prévu dès vendredi des chutes de grêle. L'épisode en début d'après-midi, ce samedi, a été impressionnant. Cela a provoqué de nombreux dégâts, notamment à Romans-sur-Isère. Des voitures sont endommagées.

Impact de grêle © Radio France - Emmanuel Champale

Vitre arrière de voiture cassée suite à une chute de grêlons © Radio France - Emmanuel Champale

Neuf départements du centre-est de la France sont placés en vigilance orange aux orages, dont la Drôme et l'Ardèche. Ce sera court mais intense, entre 14h et 18h. Météo France prévoit également d'importantes chutes de pluies, (autour de 20 à 30 mm en une heure) et des rafales de vent pouvant dépasser 100 km/h.