PHOTOS : coup d'envoi des vendanges pour les blancs au château Carbonnieux à Léognan

Une cinquantaine de vendangeurs ont donné les premiers coups de sécateur vers 7h30 sur une parcelle de sauvignon blanc au château Carbonnieux de Léognan ce lundi matin.

Une ambiance particulière

Certains sont des habitués, et reviennent chaque année. "On devient amis et on se téléphone dans l'année, on se fait un petit repas à la fin, explique Marie-Jo qui vient depuis 37 ans. J'aime l'ambiance des vendanges. Parfois j'amène le café ou un gâteau..." D'autres viennent pour la première fois :"C'est super de rencontrer de nouvelles personnes, de se faire des contacts et de nouveaux amis, sourit Ivo. Il est bulgare. On travaille dehors avec des gens cool, j'adore !"

Le point avec les chefs d'équipe avant d'aller dans les vignes © Radio France - Mélanie Juvé

Dès 9 heures du matin, le soleil brille fort. © Radio France - Mélanie Juvé

Il y a deux coupeurs par rang. © Radio France - Mélanie Juvé

Du sauvignon blanc pour commencer puis ce sera le sémillon à la mi-septembre. © Radio France - Mélanie Juvé

Les premières hottes sont vidées © Radio France - Mélanie Juvé

Après les blancs viendront les rouges à partir de fin septembre. © Radio France - Mélanie Juvé

Le château Carbonnieux est un des premiers à vendanger en Pessac-Léognan © Radio France - Mélanie Juvé