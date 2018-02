24000 Périgueux, France

Il a fait très froid ce mardi matin en Dordogne. La journée la plus froide de la semaine selon Météo France. Les températures sont descendues jusqu'à -7 degrés à Périgueux et Bergerac mais c'est dans le Nord du département, dans le Périgord Vert qu'il a fait le plus froid. On a enregistré -10 degrés sous abri dans le secteur de Nontron, soit environ -15 degrés en températures ressenties.

Aucun record n'a été atteint. A cette époque de l'année, on a déjà connu en Dordogne -20 degrés dans les années 90. Cette forte poussée de froid a gelé le paysage et les cours d'eau. Sur les réseaux sociaux, les internautes s'en donnent à coeur joie en publiant de nombreuses photos.

15 degrés jeudi après-midi

Demain mercredi, le temps sera toujours très froid le matin avec des minimales qui tourneront autour de -7 degrés. L'après-midi une perturbation apportera de la pluie avec des maximales comprises entre 5 et 7 degrés. Jeudi, retour d'un temps plus clément avec des maximales qui grimperont jusqu'à 15 degrés.

Façade à Saint-André-de Double - Laurie

joli détail de gel - Stéphane

Ruisseau gelé à Sainte-Orse © Radio France - Harry Sagot

Les plantes n'ont pas aimé ce gros coup de gel comme ici à Annesse-et-Beaulieu - Harry Sagot