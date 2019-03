PHOTOS - De la peinture destinée à repeindre les lettres du restaurant Petit Nice Passedat jetée à la mer à Marseille

Des ouviers ont jeté un surplus de peinture dans une crique en contrebas du célèbre restaurant 3 étoiles Michelin. Gérald Passedat joint par France Bleu Provence reconnaît une erreur humaine et assure que cette pollution a été nettoyée.

Marseille, France

De la peinture destinée à repeindre les lettres PASSEDAT sur le mur du restaurant 3 étoiles Le Petit Nice à Marsielle (Bouches-du-Rhône) a été jeté en contrebas dans une crique ce jeudi. Cette pollution a été notamment signalée par l'association "Vigilance citoyenne Marseille" sur sa page Facebook.

"Tout a été nettoyé" (Gerald Passedat)

Le chef étoilé joint par France Bleu Provence "se confond en excuse". Selon lui, il s'agit d'une "erreur humaine". La peinture a été jetée par des ouvriers "dans un trou de rocher étanche qui ne communiquait pas avec la mer" assure Gérald Passedat qui affirme que "tout a été nettoyé". Le restaurateur indique également que l'entreprise chargée des travaux a été renvoyée du chantier.

Sur son compte Twitter, Gérald Passedat a d'ailleurs choisi de publier le communiqué de l'entreprise responsable des travaux. L'entreprise AMG adresse ses excuses et assume sa responsabilité : "La retenue d'eau salie par la chaux à base de pigments naturels (produit non polluant), est en train d'être enlevée et les rochers nettoyés" écrit-elle dans un communiqué.

Réponse de l entreprise responsable merci de votre vigilance pour la Méditerranée, j apprecie . pic.twitter.com/5ipn2VXo6k — Gérald Passedat (@GeraldPassedat) March 21, 2019