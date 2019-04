PHOTOS - Des bénévoles nettoient les bords du Lez et la pêche n'est pas du tout miraculeuse

Montpellier, France

Le comité de quartier port-Marianne organise chaque mois une marche pour ramasser les déchets le long du Lez. Ce dimanche 28 avril, ils étaient une trentaine de bénévoles, armés de gants et de sacs poubelles pour rendre le paysage un peu moins sale. Leurs trouvailles ? Foultitude de lingettes hygiéniques, de mégots de cigarettes, d'emballages de sandwichs et même une lampe et une marmite.

Instaurer une journée de mobilisation pour tous les quartier

Latifa vient d'un autre quartier de Montpellier mais elle a voulu participer pour rendre Montpellier un peu plus belle : "Je pense que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils font lorsqu'ils jettent leurs déchets n'importe où. Il faut vraiment plus de sensibilisation et d'information. Je vais tenter de lancer le même genre de journée dans le quartier Voltaire."

Mickaël Séblin, président du comité de quartier Port-Marianne veut voir plus grand ! Surtout vu tout ce que les bénévoles ramassent : "Si on était encore plus nombreux, ça aurait vraiment un impact. On aimerait instaurer en partenariat avec la mairie une seule journée où tous les quartiers de Montpellier se mobiliseraient pour nettoyer."

"Il faudrait que chacun prenne sa part et nous aurions une planète plus propre." - Mickaël

Pour devenir bénévole, vous pouvez trouver toutes les informations et les contacts sur la page Facebook du comité de quartier de Port-Marianne.

Une partie des mégots récoltés en moins d'une demi-heure. © Radio France - Marion Bargiacchi