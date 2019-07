PHOTOS - Des bouteilles, des pneus, de l'électroménager ramassés à Antibes lors d'une opération de nettoyage

L'association de sauvegarde de l'environnement et de nettoyage des zones polluées, O.S.E (organe de sauvetage écologique) ramasse des déchets dans les Alpes-Maritimes. Cette semaine, à Carros, Antibes et Roquefort-les-Pins, les bénévoles ont nettoyé des bords de route et flancs de montagne.

Antibes, France

Mercredi matin à Antibes, dans la zone commerciale des Trois Moulins, en bord de route et en lisière de la forêt de la Valmasque, l'association O.s.e a ramassé plusieurs tonnes de déchets : des pneus, des bouteilles, de l'électroménager, des prises et des câbles électriques, du matériel de cuisine... Des déchets polluants et dangereux pour la biodiversité.

Un matelas récupéré sur le bord d'une route à Antibes - Association Ose

L'association Ose a récupéré plusieurs tonnes de déchets à Antibes, dans la zone des Trois Moulins. - Association Ose

Des déchets électroniques, des câbles électriques, des batteries de voiture ramassés à Antibes. - Association Ose

Tous les ans, des bénévoles de cette association parisienne viennent dans les Alpes-Maritimes pour organiser des opérations nettoyage avec des bénévoles locaux. Pour ramasser certains déchets à Antibes, les bénévoles ont dû s'encorder. Ils sont munis de gants et de sacs poubelle. Les déchets récoltés sont ensuite récupérés par des agents de la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis qui les emmènent en déchetterie, où ils sont triés et pour la plupart incinérés.

Opération nettoyage de bord de route à Antibes - Association Ose

La communauté d'agglomération de Sophia Antipolis se charge d'acheminer les déchets jusqu'en déchetterie. - Association Ose

les incivilités perdurent même si les mentalités évoluent

La collecte de déchets a duré de 8h à 10h30 ce mercredi matin, avec une vingtaine de personnes mobilisées. "C'est une zone à l'abri des regards et la pollution vient des objets jetés depuis les voitures, des canettes, des paquets de cigarettes, des bouteilles. Des personnes ou des entreprises se livrent aussi à des _dépôts sauvages_. Le déchet malheureusement appelle le déchet", témoigne Adeline Gerritsen, vice-présidente de l'association O.S.E.

A Carros et Roquefort-les-Pins cette semaine, deux tonnes de déchets ont également été ramassées à flanc de montagne ou en bordure de forêt. A Carros, dans une zone pourtant placée sous vidéosurveillance, des voitures continuent de décharger derrière un parapet leurs déchets. Adeline Gerritsen croit à la vidéosurveillance et aux panneaux dissuasifs installés _"mais cela ne suffit pas" selon elle. "Il faut éduquer les particuliers comme les entreprises pour que les décharges sauvages disparaissent et continuer les nettoyages réguliers". _

Ce jeudi, l'association procède aujourd'hui à un nettoyage de la plage de la Salis à Antibes et distribue des cendriers de poche pour sensibiliser à la pollution par les mégots.