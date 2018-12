PHOTOS : Des centaines de marcheurs pour le climat à Besançon

Besançon, France

Adhérents d'associations environnementales, militants de partis politiques de gauche, gilets jaunes, adeptes du vélo, familles, jeunes et moins jeunes : plus de 500 personnes ont manifesté ce samedi matin à Besançon pour " l'urgence climatique" et " la lutte sociale". Les manifestants sont partis du Parc Micaud et ont défilé en centre-ville, jusqu'à la Préfecture, avec parfois des arrêts sit-in, des chants et slogans du type "Changeons le système, pas le climat". Le tramway a été momentanément interrompu et les lignes de bus déviées.

Marche pour le climat © Radio France - Anne Fauvarque

Marche pour le climat © Radio France - Anne Fauvarque

Marche pour le climat © Radio France - Anne Fauvarque

Marche pour le climat © Radio France - Anne Fauvarque

Marche pour le climat © Radio France - Anne Fauvarque