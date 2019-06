PHOTOS - Des écoliers dénoncent les dépôts d'ordures sauvages à Carpentras

Carpentras, France

Près de 170 élèves de l'école primaire François Jouve à Caprentras ont ramassé les déchets jetés dans le complexe sportif d'à côté, jeudi 20 juin. L'opération a été lancée par la Communauté d'agglomération Ventoux Comtat Venaissain (CoVe). Du haut de ses 8 ans, Adem est déjà conscient de l'urgence climatique : _"_Il y a des gens qui sont en train de polluer la terre alors on ramasse tous les déchets dans ce parc." Munis de gants et de gilets jaunes, les petits écologistes en herbe ont fait de nombreuses trouvailles et pas des plus glorieuses : enjoliveur de voiture, fils électriques, bouteilles en verre cassées... La plupart cachées dans les buissons.

C'est Aurore Chevalier de la CoVe qui pilote le projet. Elle est intervenue dans onze classes de CP CE1 CE2 CM1 durant l'année pour animer des ateliers pédagogiques. Elle vient depuis 3 ans, notamment "pour sensibiliser les enfants au tri sélectif. Et les parents dans un même temps", explique une enseignante.

Des panneaux pour empêcher les dépôts sauvages

"L'école est victime de dépôts sauvages en permanence", déplore l'animatrice. D'où l'installation d'un nouveau panneau confectionné par les écoliers. Il est posté à l'entrée de l'établissement, près d'un arbre où les poubelles de tous genres sont régulièrement jetées. "On y voit quatre illustrations de cet arbre", décrit l'employée de la CoVe. "Ils ont également créé un slogan qui reflète bien leur état d'esprit : "On en a marre des déchets devant notre école"."

L'objectif, inciter les riverains et autres conducteurs qui passent devant l'établissement à aller davantage à la déchetterie "plutôt que de prendre pour cible l'école."

Un panneau anti-dépôt sauvage est désormais posté à l'entrée de l'école. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Près de 123 kilos de déchets ramassés

A la fin de la matinée le camion poubelle arrive, vient le moment de peser tous les déchets ramassés. "Grâce à vous nous avons 122,46 kg de déchets en moins dans la nature, donc bravo les enfants", applaudit Aurore Chevalier.

Parmi tous ces déchets, 6,5 kg de verre, 57,46 kg d'ordures ménagères, 9,48 kg de tri sélectif (bouteilles en plastiques, canettes, boîtes de conserves, papiers...), et 49,02 kg d'encombrants.

Les enfants ont ramassé près de 123 kilos de déchets en une matinée. © Radio France - Elsa Vande Wiele

Un camion poubelle est venu spécialement ramasser les déchets ménagers des écoliers de François Jouve à Carpentras. © Radio France - Elsa vande Wiele