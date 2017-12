PACA, France

Coup de vent et de vagues sur la Provence ! La plupart des départements de notre région sont toujours en vigilance orange vagues-submersion et pluie inondation ce lundi soir.

À Marseille, sur la Corniche, les passants sont venus contempler le spectacle des vagues. © Radio France - Solène Godin

Dans les Bouches du Rhône, on a pu voir des vagues impressionnantes. À Marseille, par exemple, sur la Corniche, il a pu y avoir jusqu'à 2 mètres de creux, très inhabituel dans ce coin-là. Malgré le danger et le fait qu'il soit déconseillé de marcher sur la Corniche, des curieux sont venus durant la journée voir se déchaîner les éléments.

Prudence si vous vous baladez sur le front de mer à Marseille. © Radio France - Solène Godin

Les pompiers appellent à la plus grande prudence et recommandent d'éviter les promenades sur le littoral.

#VigilanceOrange phénomène vague de submersion sur les BDR le 11/12.#prudence évitez les promenades sur le littoral. pic.twitter.com/RB7EQ1Eu5S — Pompiers 13 (@SDIS13) December 10, 2017

Pluies dans le Var

Et dans le Var, des images impressionnantes en bord de mer également mais pas de dégâts majeurs, une poignée seulement d'interventions liées à la pluie pour les pompiers à l'heure qu'il est. Il pleut encore beaucoup sur l'Est du département à Draguignan et Saint Tropez notamment.

Des élèves évacués par précaution à Forcalqueiret

Les intempéries ont également conduit à l'évacuation d'une centaine d'élèves d'une école de Forcalqueiret. Il y avait en fait des infiltrations d'eau dans les préfabriqués de l'école. Les enfants ont été accueillis dans la salle des fêtes. Un couvreur doit intervenir sur le toit de l'école et le maire espère que tout rentrera dans l'ordre ce mardi après-midi.

Traversées suspndues entre Hyères et Porquerolles

Autre conséquences de cette houle et de la pluie, les traversées entre Hyères et l'île de Porquerolles ont été suspendues jusqu'à ce mardi matin. À Six Fours, l'accès à l'île du Gaou est interdit. À Bandol, le parking du Casino est fermé. À Sanary, une partie du parc de l'esplanade a été fermée pour empêcher les badauds de prendre des risques en s'approchant un peu trop de la mer. La préfecture et les pompiers conseillent de ne pas sortir de lundi soir.