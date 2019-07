PHOTOS | Deux-Sèvres : quatre bébés visons d'Europe viennent de naître au parc Zoodyssée

Ils ont presque trois semaines et sont maintenant officiellement présentés par Zoodyssée. Quatre visons d'Europe, deux femelles et deux mâles, sont nés dans le parc de la forêt de Chizé, et ils se portent bien.