Golfech, France

Les exercices de sécurité autour de la centrale nucléaire de Golfech sont terminés. Après deux jours de manœuvres. Si ce mardi était destiné aux manœuvres à l’intérieur de la centrale, un PPI, un plan particulier d'intervention, a été mis en place ce mercredi pour concerner les 31 communes des alentours, les élus, les secours, les forces de l’ordre, les médecins.

Centre d’accueil et d’hébergement

A l'Ehpad de Lamagistère, il y a eu une évacuation fictive. Dans le village de Donzac (à cinq kilomètres de Golfech), une partie des habitants a été évacuée et mise en sécurité, 34 km plus au sud, à Baumont-de-Laumagne. Direction la salle des fêtes du village qui faisait office de centre d'accueil. « Ce sont des personnes qui ont été prévenues au dernier moment, elles ont pu oublier des choses, comme leur médicament », explique Hélène, bénévole à la Croix Rouge.

Première étape au centre d'accueil : l'enregistrement © Radio France - Stéphane Garcia

Ici pas de personne irradié, le tri a été réalisé avant l'évacuation. Il s'agit d'héberger les populations des villages alentours. Et sous une des toiles de tente, Chantal, 50 ans. « Si ça devait arriver, au moins on est en mesure d’aider d’autres personnes. C’est un petit peu rassurant de voir comment ça se passe, maintenant on ne s’est comment ça peut se passer le jour où il y a vraiment un souci ». Et dans le cas où ça ne suffirait pas les départements limitrophe sont aussi alertés et prêts à installer 500 lits supplémentaires d'ici la nuit.

Ce centre d'accueil peut héberger jusqu'à une cinquantaine de personnes dans la salle des fêtes de Beaumont de Lomagne © Radio France - Stéphane Garcia

Prise en charge hospitalière

À la caserne des pompiers de Castelsarrasin Moissac, le MARN, l'IRSN, les pompiers du Tarn-et-Garonne, du Lot-et-Garonne et du Gers, le Samu, l'ASN participaient à un atelier de mesures de la radioactivité. Au Centre Hospitalier Intercommunal de Castelsarrasin-Moissac, les services ont simulé l’accueil d’un patient radio-contaminé. Ils étaient une dizaine de personnels soignants à profiter de l’exercice. Tous, équipés de tenue spéciale, de masque, de sur-chaussures et de gants en latex. Pour éviter à tout prix la contamination de l’hôpital explique Benjamin Blonstein, responsable médical de l’Unité fonctionnelle de Gestion de Crise du SAMU 82. « Le patient est d’abord emballé, deux foix, dans du papier vinyle qui garde les poussières radioactives. On a une manière précise de retirer ses vêtements avant de passer la personne sous la douche avec de l’eau savonneuse et on a un contrôle qui est réalisé par une machine amenée par le personnel de Golfech ».

Exemple de tenues de protection © Maxppp - Alexander Klein

