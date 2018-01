La Motte-Ternant, France

Spectaculaire, la route a disparu sous les sapins, on ne distingue presque plus le bitume. La RD 26 qui relie la Motte-Ternant à Saulieu n'est plus praticable et ce pour quelques jours encore. Le coup de vent a été terrible, une trentaine de sapins se sont couchés sur la route.

"Ca risque de prendre toute la semaine pour dégager la route, s'inquiète Jean-Louis Petit le maire de la Motte-Ternant, rendez-vous compte, un trentaine de sapin de 20 mètres de haut, avec des troncs entre 50 et 60 centimètres de diamètres", ces sapins vieux de 50 ans qui bordaient la D 26, un des axes principaux de la ville n'ont pas survécu aux vents violents de ce matin.

Le maire de la commune a été appelé à 8h30 par un de ses administrés qui s'est trouvée bloquée par deux arbres à la sortie du village en direction de Saulieu. Jean-Louis Petit contacte immédiatement les services du Conseil Départemental, arrivés sur les lieux quelques minutes plus tard, ils arrivent en plein pic de la tempête "les sapins tombaient comme des châteaux de carte, les agents du département n'ont rien pu faire, en repartant un sapin est même tombé sur leur véhicule et a cassé une vitre". Au final, une trentaine d'arbres bloquent la route sur cent mètres.

La RD 26 à La Motte-Ternant - Sylvain Petit

Les équipes du CIGT sont intervenus pour bloquer la route, mais ils sont impuissant pour déblayer la route. C'est au propriétaire de la forêt de sapin qu'il incombe de déblayer la route, c'est la procédure traditionnelle lorsque des arbres obstruent une route départementale. Cette parcelle qui appartient à la caisse des dépôts venait d'être élaguée en partie.

En attendant, les habitants de la Motte-Ternant sont obligés de faire un détour de plusieurs kilomètres pour se rendre à Saulieu.

La RD 26 va rester fermée pendant un certain temps - Sylvain Petit

Une tempête comme on en a rarement vu à la Motte Ternant

"Le vent a soufflé toute la nuit à la Motte-Ternant, les branches tapaient contre les vitres de la maison je n'ai pas dormi de la nuit", raconte Sylvain Petit. "Avec ce vent, les sapins n'avaient aucune chance de résister", poursuit-il,