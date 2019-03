PHOTOS - Emmanuel Macron lance le grand débat sur l'écologie à Gréoux-les-Bains

Gréoux-les-Bains, France

À une semaine de la fin du grand débat national, Emmanuel Macron échangeait ce jeudi sur l'écologie avec 400 personnes dont une cinquantaine de maires à Gréoux-les-Bains. Cette rencontre est la dixième à laquelle participe le chef de l'État depuis le lancement de la grande consultation censée répondre à la crise des gilets jaunes.

Des gilets jaunes à l'arrivée d'Emmanuel Macron

À l'arrivée d'Emmanuel Macron, accompagné des ministres chargés de la Transition écologique François de Rugy et Brune Poirson, ainsi que Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, au titre d'ancien maire de Forcalquier, des manifestants portant des gilets jaunes ont entonné La Marseillaise.

Débat dans "un petit bout de France"

Dans un département qui "compte autant de moutons que d'habitants, environ 160.000", selon René Massette, le président du Conseil départemental, Emmanuel Macron a été accueilli par le maire de Gréoux-les-Bains qui a insisté sur le rôle du thermalisme qui représente 600.000 curistes par an avec 2.000 emplois directs. Christophe Castaner a de son côté salué ce "petit bout de France" et a insisté sur le rôle que jouent les parcs naturels régionaux, mais aussi sur la nécessité d'une agriculture avec une "harmonisation sociale et environnementale en Europe" en revenant notamment sur la réforme du travail détaché et sur les compétences relevant des intercommunalités dans le cadre de la loi NOTRe qui ne passe pas, pour beaucoup d'élus.

"Entre un tiers et un quart de l'eau est perdu" (Emmanuel Macron)

Emmanuel Macron est également revenu sur la gestion de l'eau "dans une région qui sait toutes les conséquences lorsque le réseau hydrique n'est pas organisé et ce que la disparition de l'eau peut créer". Le chef de l'État a estimé qu'aujourd'hui "entre un quart et un tiers de l'eau est perdu, ce qui est un gâchis terrible". "Il va falloir mettre en place un financement pérenne" a demandé Emmanuel Macron.

Le bio, "une filière d'avenir"

Concernant l'agriculture bio, elle est "une filière de croissance" a fait remarquer le président de la République qui a indiqué que "dans notre pays, on est déficitaire en bio. C'est fou", a regretté Emmanuel Macron qui a reconnu "le paiement trop tardif des aides. Ce n'est pas la faute de l'Europe, c'est la France qui ne s'est pas bien organisée. L'agence de paiement a provoqué d'énormes retards". Emmanuel Macron a expliqué qu'aujourd'hui le montant des impayés représente 190 millions d'euros. "Mais d'ici au printemps, tout sera payé" a assuré Emmanuel Macron.

La gestion des déchets

Des collégiens ont ensuite interpellé Emmanuel Macron sur le récyclage des déchets, le fléau du plastique et le gaspillage alimentaire. Un adolescent a demandé au président de la République : "Puisque c'est l'argent qui nous a amenés à négliger l'écologie, vous pensez qu'on pourra acheter une nouvelle planète avec de l'argent ?", a-t-il déclaré avant d'être applaudi.

La secrétaire d'Etat à la transition écologique Brune Poirson a rappelé la série de mesure pour améliorer le recyclage des déchets plastiques. "Il n'y a pas de petits déchets" a insisté la secrétaire d'Etat.

Les élèves du collège Giono à Manosque prêts à poser leurs questions à Emmanuel Macron. #GrandDebatpic.twitter.com/6IKMs9cfnK — France Bleu Provence (@bleuprovence) March 7, 2019