PHOTOS - En Dordogne, la chasse aux frelons a démarré

Depuis quelques semaines, les Périgourdins font la chasse aux guêpes. Les internautes publient sur les réseaux sociaux des photos de tas de guêpes capturés grâce à des "pièges faits maison".

La chasse aux frelons est déclarée en Dordogne. Ces dernières semaines vous en avez sûrement vu tourner autour de votre maison. La saison s'y prête bien. Il a fait très chaud très vite et il n'a pas beaucoup plu. Résultat : les insectes pullulent.

Sur Internet, de nombreux Périgourdins ont partagé leurs photos de frelons piégés par centaines dans des bouteilles en plastique. A Bassillac, Pierre Bayle, retraité, a une belle terrasse avec pergola derrière sa maison, mais quand arrive les beaux jours il a dû mal à profiter pleinement. "Quand arrive 22h il faut que l'on rentre car la lumière attire les frelons et ils attaquent. Avec les enfants il faut se méfier", raconte Pierre.

Depuis trois ans il fabrique ses propres pièges à frelons, avec des bouteilles en plastique dont il retourne le goulot. "Je coupe la bouteille au niveau du premier trait en dessous du cône et je retourne le goulot. Je remplie avec un tiers de sirop et deux tiers de bière ou de panaché. Il faut ensuite passer un fil de fer pour pouvoir accrocher la bouteille dans un arbre." La recette de Pierre fonctionne. En trois semaines, il a piégé une quinzaine de frelons. Certains spécialistes expliquent qu'il faut placer les pièges dès la fin du mois dé février pour tuer les reines. Avec son système il n'a jamais attrapé une seule abeille. "Il faut les protéger. On m'a dit de mettre du vin blanc pour les faire fuir mais je me suis rendu compte que naturellement elles ne venaient pas vers la bouteille."

Avec ces bouteilles, Pierre piège de très nombreux frelons. - Pierre Bayle

Dominique Lovato vient de monter une société pour détruire frelons, frelons asiatiques et guêpes. "C'est une bonne technique mais pour éviter de faire venir les abeilles on peut aussi placer un frelon mort dans la bouteille. Ça va tout de suite repousser l'abeille." Cet élagueur de métier rappelle aussi aux Périgourdins d'être méfiants. "En ce moment les nids sont en train de se former. Il faut faire attention car les guêpes peuvent se cacher n'importe où sous les toits, dans les hangars, dans les bidons. De notre côté nous n'intervenons que si le nid est très proche de la maison et présente un danger." Dominique Lovato s'attend à une forte activité cet été. "Avec le manque de pluie, même les reines les plus fragiles ont pu survivre. La saison va être compliquée." conclue-t-il.