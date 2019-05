PHOTOS - G7 Environnement à Metz : le "off" dans les Jardins Jean-Marie Pelt

Moselle, France

Il y a le "in" qui rassemblera les ministres de l'environnement du G7 au Centre des Congrès de Metz dimanche et lundi. Et il y a le "off", dans les allées des Jardins Jean-Marie Pelt (ex-parc de la Seille) avec un village éco-citoyen ouvert au public et d'où partira une grande marche pour le climat samedi après-midi.

Une centaine de stands qui rassemble des acteurs aussi hétéroclites que militants : organismes officiels (agences de l'eau...), associations humanitaires et caritatives, producteurs bios, entreprises. Mais aussi des collectifs et groupes habitués aux manifestations et coups d'éclats comme les gilets jaunes, les opposants à Knauf Illange, les anti-Bure...