PHOTOS- Gros chantier pour refaire l'étanchéité du barrage des Bouillouses

C'est un chantier exceptionnel qui a été lancé pour refaire l'étanchéité du barrage des Bouillouses (Pyrénées-Orientales) à plus de 2000 mètres d'altitude. L'édifice a été construit en 1910 et les fuites étaient devenues trop nombreuses. Le chantier devra être terminé avant la fonte des neiges.

C'est un gros chantier qui est en cours en ce moment au barrage des Bouillouses sur les hauteurs des Pyrénées-Orientales (2016 mètres d'altitude) . L'édifice a été construit en 1910 et il était aujourd'hui nécessaire de refaire l'étanchéité de ce barrage qui est exploité par la SHEM (société hydroélectrique du midi).

L'échafaudage suspendu qui tient grâce au contre-poids d'énormes bidons d'eau © Radio France - Sébastien Berriot

Le chantier de 800 000 euros vise notamment à remplacer la membrane en PVC qui assure l'étanchéité du barrage, une bâche de 269 mètres de long qui avait été mise en place il y a 25 ans. Durant cette période, la matière plastique a été attaquée par la glace et les UV. Son changement était devenu obligatoire pour réduire le nombre de fuites à travers le mur du barrage. La nouvelle membrane permettra de diviser ce nombre par dix.

Le chantier du barrage © Radio France - Sébastien Berriot

Un énorme échafaudage suspendu a été installé tout au long de l'ouvrage. Une vingtaine d'ouvriers travaillent sur le site et toute l'équipe est engagée dans une véritable course contre la montre. En ce moment le lac des Bouillouses est quasiment vide et le chantier doit être terminé avant la fonte des neiges. Après, il ne sera plus possible de travailler, notamment au niveau des fondations du barrage.

Les ouvriers colmatent les fuites dans l'édifice vieux de plus de 100 ans © Radio France - Sébastien Berriot

Pour les ouvriers, il s'agit d'un chantier particulier en haute-montagne. Pour gagner du temps, le groupe dort sur place dans un refuge.

Le barrage des Bouillouses et son lac artificiel exploités par la SHEM alimentent 7 usines électriques le long de la Têt. Ces usines permettent de produire la consommation en électricité de prés de 86 000 personnes, soit 1/5 ième de la population des Pyrénées-Orientales. Le barrage permet aussi de produire de l'eau potable pour les habitants de plusieurs communes de Cerdagne. Il avait été construit à l'origine pour faire fonctionner le train jaune au début du siècle dernier.

L'intérieur du barrage © Radio France - Sébastien Berriot

C'est dans les entrailles du barrage que les fuites sont surveillées © Radio France - Sébastien Berriot

Certains ouvriers travaillent au pied du barrage dans l'eau et la glace © Radio France - Sébastien Berriot

le barrage © Radio France - Sébastien Berriot

Le lac des Bouillouses gelé en ce moment © Radio France - Sébastien Berriot

