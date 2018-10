Vendée, France

Après une journée déjà bien, bien froide, il y a neigé sur l'Est de la Vendée ce dimanche soir, dans les secteurs de Pouzauges, Saint-Pierre-du-Chemin, La-Chataigneraie et Saint-Michel-Mont-Mercure. Une météo à l'opposée du week end précédent où on profitait d'un été à rallonge.

La #neige tombe faiblement sur les hauteurs de la #Vendée, ici à Saint-Michel-Mont-Mercure. 1 degré au thermomètre ! pic.twitter.com/7RHI1ZZHSg — Climat-Vendée (@ClimatVendee) October 28, 2018

Il a aussi un peu neigé sur l'agglomération nantaise en fin de nuit. Il pourrait encore y avoir des flocons ce lundi matin sur l'Est de la Vendée, mais aussi sur le sud de la Loire-Atlantique selon Météo France.