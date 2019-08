PHOTOS - Il longe la Creuse pour mesurer la qualité de l'eau de la rivière

Gargilesse-Dampierre, France

Bouteille à la main, Alexandre Blanc longe la rivière Creuse, en contre-bas de Gargilesse-Dampierre. Il prélève plusieurs fois de l'eau pour mesurer la qualité de l'eau. "On vérifie d'abord s'il y a du chlore. Et puis le PH, les nitrates...", énumère Alexandre Blanc. Creusois d'origine, désormais journaliste chez nos confrères de France Bleu Champagne-Ardenne, ce passionné de randonnées s'est lancé dans cette aventure après une rencontre avec une universitaire hollandaise. Il participe au projet "Drinkable Rivers", comprenez "Rivières potables".

Il faut aller dans l'eau pour effectuer quelques relevés © Radio France - Jérôme Collin

Tous ces relevés seront analysés par des scientifiques et permettront ensuite d'alimenter une base de données mondiale. "Je n'ai aucune prétention scientifique. J'aime bien me balader au bord des rivières", explique Alexandre Blanc. "Quitte à marcher, autant rendre service et faire des petites mesures. On peut prendre une heure, ça contribue à quelque chose", ajoute-t-il.

L'espoir, c'est qu'on puisse à nouveau boire dans les rivières"

Plusieurs analyses de la qualité de l'eau sont réalisées © Radio France - Jérôme Collin

À première vue, la rivière a l'air plutôt propre. On n'aperçoit pas de traces d'hydrocarbures ou de déchets jetés. Mais il faut le vérifier. Ce travail intrigue les passants. Un groupe de pêcheurs passe par là. Alexandre Blanc aime échanger. "Je montre à des gens comment ça se fait et certains se disent qu'ils pourraient aussi mesurer la qualité de l'eau", souligne-t-il.

Les pêcheurs sont assez pessimistes. "Moi, je ne la bois pas l'eau ici. Et puis, il y a des gens qui jettent leurs mégots. Quand on sait qu'une cigarette pollue 500 litres d'eau, ça fait mal au cœur ensuite de voir les poissons qui crèvent", explique l'un d'entre eux.