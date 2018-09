Entre 700 personnes -selon la police- et 2500 personnes -selon les organisateurs- ont défilé ce samedi 8 septembre 2018, sur le Vieux-Port de Marseille, pour alerter sur l'urgence climatique.

Marseille, France

Une marche pour sauver la planète a eu lieu ce samedi 8 septembre 2019, sur le Vieux-port de Marseille. Ils étaient entre 700 personnes -selon la police- et 2500 -selon les organisateurs- à répondre à l'appel lancé sur les réseaux sociaux. Ce rassemblement fait partie d'un mouvement planétaire. Des manifestations du même type ont eu lieu dans une centaine de pays le même jour pour alerter les politiques sur le réchauffement climatique et la pollution de la planète. En France, la marche a eu une résonance particulière, quelques jours après la démission fracassante du ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot.

Les manifestants se sont regroupés sous l'ombrière du Vieux-Port à la mi-journée. © Radio France

Dans le cortège, beaucoup de familles sont venues défiler. © Radio France

Des citoyens, des militants et des politiques, ensemble pour la planète

Dans le cortège, plusieurs hommes politiques se sont joints aux citoyens et militants, comme par exemple Jean-Luc Mélenchon, député des Bouches-du-Rhône de la France insoumise, Emmanuel Maurel, député européen du Parti socialiste, Benoit Payan, élu d'opposition à la mairie de Marseille ou encore Jean-Luc Bennhamias, président du parti Front Démocrate.