PHOTOS - Images impressionnantes des orages dans les Landes

Département Landes, France

Dans les Landes, la vigilance jaune aux orages et au vents violents a été levée lundi soir. Il n'y a pas eu de gros dégâts, selon les pompiers, qui évoquent quelques chutes d'arbres à Tosse et Habas. Un garage a été inondé à Dax et un câble France Télécom au sol à Cazères-sur-Adour.

La foudre, toutefois, pourrait avoir causé un feu de forêt à Magescq près de Dax en fin de journée, où 8.000 m² de pins de 12 à 15 ans ont été détruits. Le feu a été fixé vers 19h30.

La préfecture des Landes avait émis un bulletin d'alerte, parlant d'un événement météo brusque, une situation orageuse brève mais virulente. Les photos envoyées par des auditeurs de France Bleu Gascogne en témoignent. Un arcus, c'est à dire un nuage bas ayant la forme d'un rouleau ou d'un arc allongé sur un plan horizontal, apparaissant au cours d'un orage et situé à l'avant immédiat de la ligne des précipitations, s'est formé dans le sud des Landes.

L'arcus menaçant au dessus de Seignosse - Frédéric Mathieu

Nicolas a pris plusieurs photos de l'arcus à Saint-Cricq-Chalosse - Météo des Landes