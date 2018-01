Dordogne, France

La nuit va être pluvieuse et ne devrait rien arranger à la situation. Le département de la Dordogne reste en vigilance orange inondation ce samedi soir et ce dimanche matin. Soyez vigilants, de nombreuses routes sont fermées et l'aval de la Dordogne et de la Vézère sont encore en vigilance orange risque de crues selon le site vigicrues.

Capture d'écran du site vigicrue ce samedi soir.

La cellule de veille de la préfecture a fait un point à 18 heures ce samedi soir. La Dordogne et la Vézère sont particulièrement haute quant à la Dronne et à l'Isle, les deux cours d'eau sont surveillés de près.

"La situation est globalement stabilisé mais avec des niveaux élevés. La vigilance reste de mise, compte tenu des précipitations attendues dans la nuit de samedi à dimanche et des sols déjà gorgés d'eau." - communiqué de la préfecture

5,12 mètres à Montignac et 4,13 mètres pour Bergerac

Pour la Vézère :

- Larche : 3,20 m, en baisse

- Montignac : 5,12 m, en hausse

Montignac les pieds dans l'eau. © Radio France - Emilie

Pour la Dordogne :

- Carennac : 5,77 m, en stabilisation

- Souillac : 4,21 m, en baisse

- Cenac : 4,84 m, en baisse

- Bergerac : 4,13 m, en hausse (maxi à 4,30 m dans la nuit)

A Vezac le stade est sous l'eau. © Radio France - B. Trémoulet

Pour l'Isle :

- Périgueux : 1,59 m, en baisse

- Mussidan : 2,94 m, en stabilisation

Ca monte à Mussidan ! © Radio France - Nini

Pour la Dronne :

- Riberac : 0,81 m, en stabilisation

- Aubeterre : 2,33 m, en stabilisation

- Coutras : 2,13 m, en stabilisation

ACTUALISATION #VigilanceOrange crues inondations.

Nouvelles routes fermées à la circulation (RD31 à Limeuil, RD703 et RD8 à Lalinde).

Pour votre sécurité, et celle des secours, respectez les consignes de sécurité et ne franchissez pas les routes barrées. pic.twitter.com/IwnfiVEP2U — Préfet de Dordogne (@Prefet24) January 6, 2018

Des routes encore inondées et fermées à la circulation

A Terrasson : les places Lavergne, Libération, Alfred Paul, des Martyrs et les rues Alphonse Daudet, Lombard, Alfred de Vigny, Gaston Sarnel, des Rouffiats sont fermés. La voie communale entre Terrasson et Condat le sont également.

 Antonne-et-Trigonant. © Radio France - Mathieu

A Montignac : le chemin de St Pierre et la route RD65 est inondée. Une déviation est mise en place par la RD706 entre Montignac et Thonac. A Sergeac, la route RD65 est inondée. Il faut passer par la déviation via la RD706 et le Pont de Thonac. A Valojoulx, la route RD66 est fermée. Une déviation passe par la RD706 depuis St Léon-sur-Vézère jusqu'au Pont du Moustier. A Peyzac le Moustier, la route RD66 à Alles-sur-Dordogne est impraticable ainsi que la route D51E1, inondée comme la VC204 à Alles-les-Mines et St-Cyprien.

A Limeuil, la RD31 est inondée. La route RD 703 à La Roque Gageac est inondée et coupée dans le bourg. Il faut prendre la déviation par la RD46 au Pont de Cénac jusqu'à Vitrac puis la RD47.

A Vitrac, la route RD703 entre Vitrac et Carsac Aillac est fermée. Prendre la déviation par la RD46 jusqu'à Sarlat puis la RD 704. A Castelnaud la Chapelle, l' intersection de la RD53 et la RD57, la route du château de Fayrac est sous l'eau.

A St Julien de Lampon, la route RD 61 est fermée. Déviation par la RD703 au Pont de Rouffillac, direction Carsac Aillac, puis RD 704 direction Grojélac et RD 50 Veyrignac et St Julien de Lampon.

A Buisson : la route RD51 est inondée au Pont du Vic. Une déviation est mise en place par la RD703 vers le Bugue puis RD31E1.

A Lalinde, la RD703 est inondée entre La Guillou et Sauveboeuf. La RD8 est fermée aux Maisonnettes. A Le Fleix, la route RD20 est inondée. Prendre la déviation par la RD708 et RD32.

Par ailleurs, une vigilance est mise en oeuvre sur les communes et routes suivantes : Le lieu-dit La Bourie à Lalinde, la RD47 aux Eyzies, la RD709 à Mussidan, la RD708 et RD730 à Montpon.

Soyez vigilants

Pour l'instant, il n'y a pas eu de blessé ni de gros dégâts dans le département mais restez vigilants. Les pompiers ont vidé deux caves chez des particuliers.