VIDÉO - Journée la plus chaude de ce début d'année à Nice, entre baignades et pauses au soleil

Le soleil donne sur la Côte d'Azur ! Voilà plusieurs semaines qu'il est présent chaque jours sans nuages ni pluies et avec des températures trois degrés au dessus des normales saisonnières en moyenne. En ce jour le plus chaud depuis le début de l'année 2019, les Azuréens profitent donc de la météo particulièrement douce.

"On flâne tout simplement avant le corso fleuri du Carnaval et puis on prend le soleil." Mathilde, une touriste