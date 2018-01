Alain Duclos, expert "neige et avalanches" auprès du département de la Savoie, a pu pénétrer au cœur de la coulée qui a coupé la route entre Bessans et Bonneval-sur-Arc dans la nuit de lundi à mardi. Ses photos sont à la hauteur de l'avalanche, impressionnantes.

Des murs de neige "de quatre à sept mètres", des arbres et des rochers littéralement broyés. En trente ans de carrière, Alain Duclos en a vu des avalanches, mais des comme ça, rarement. La coulée qui a coupé la route entre Bessans et Bonneval-sur-Arc dans la nuit de lundi à mardi, en pleine vigilance rouge émise par Météo-France, est selon lui "d'une ampleur exceptionnelle". Ses photos, compilées sur son site internet Data Avalanche, sont à couper le souffle.

Les hauteurs de neige sont impressionantes - Alain Duclos

"Les tripes s'en rappellent". Alain Duclos

"Les anciens de Bonneval m'avaient dit que Le Bériond, ça pouvait descendre gros" raconte Alain Duclos, mais je n'avais jamais vu ça, "quatre à sept mètres d'épaisseur sur 250 mètres de long", des cumuls de neige incroyables qui ont coupé la route départementale qui serpente tout au bout de la vallée de Haute-Maurienne, isolant le village de Bonneval-sur-Arc et ses 250 habitants.

L'avalanche a engloutit la route et traversé l'Arc, l'affluent de l'Isère qui s'écoule dans le secteur - Alain Duclos

"C'est aussi pour ça que je vais sur place" poursuit l'expert, "pour garder des images, des impressions des sensations. Je suis convaincu que les tripes s'en rappellent".

ECOUTEZ Alain Duclos, expert neige et avalanches auprès du conseil départemental de la Savoie Copier

Les travaux de déblaiement de la route ont commencé - Alain Duclos

L'avalanche a détruit tout ce qui se trouvait sur son passage, dont de nombreux arbres. - Alain Duclos

Réouverture de la route en cours

La route départementale entre Bessans et Bonneval-sur-Arc pourrait être rouverte dans la journée de mercredi, selon le conseil départemental. Dans la matinée, des tirs préventifs d'avalanche ont pu être réalisés pour sécuriser le chantier, ce qui était impossible la veille en raison de la météo. Suite aux intempéries et aux avalanches à répétition, les habitants de ce secteur de Haute-Maurienne doivent aussi faire face à une coupure des réseaux de téléphones portables et d'internet.

ECOUTEZ Isabelle, une habitante de Bonneval-sur-Arc Copier

En attendant, Isabelle, prend les choses avec philosophie, "les enfants sont très contents car leur maîtresse ne peut pas monter, donc chacun garde les enfants des autres en toute intelligence. Il n'y a plus de télé non plus, c'est jeux de société et ballades dans le village".

La route pourrait être rouverte dans la journée de mercredi - Alain Duclos