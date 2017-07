PHOTOS | L'orage se transforme en déluge à Nantes

Un énorme orage s'est abattu sur Nantes, ce dimanche, en fin d'après-midi. Il est tombé jusqu'à 50 millimètres de pluie. Résultats : des inondations, de gros dégâts et des images impressionnantes.

Un orage avec des pluies diluviennes s'est abattu sur Nantes. Ce dimanche, en fin d'après-midi, il est tombé jusqu'à 50 millimètres d'eau en moins d'une heure ! C'est un peu plus que ce qui tombe normalement pour tout le mois de juillet.

Plus de 300 interventions pour les pompiers

Et il y a eu des dégâts. Les plus impressionnants : l'inondation du rez-de-chaussé d'un immeuble et d'un parking souterrain, quartier Saint-Félix. Des plongeurs sont allés vérifier qu'il n'y avait personne à l'intérieur. C'était heureusement le cas. Près de la place Viarme, une cheminée de 3,5 tonnes est tombée sur un toit. 12 personnes ont du être évacuées. Les pompiers ont fini de sécuriser les lieux vers minuit.

En pleine saison, ça peut faire fermer un restaurant

Des rues ont aussi été coupées, notamment dans le quartier Dalby et des restaurants ont du fermer à Bouffay. C'est le cas de la crêperie de "La Blanche Hermine". Christelle Guillou, la gérante, a encore du mal à croire ce qui s'est passé : "il pleuvait beaucoup, mais on n'est pas allé voir directement dans la cave. C'est quand j'ai eu une coupure d'électricité dans ma crêperie, que j'ai voulu rallumer, que j'ai vu le désastre ! Il y a de la boue partout, tout est par terre : nos réserves, les frigos sont morts. En plus, ils étaient pleins. Vu que c'était le week end, j'avais 5.000 euros de nourriture à l'intérieur. Les chambres froides, c'est aussi 5.000 euros chacune et j'en ai trois. Il faut rajouter à ça le personnel qui ne travaille pas ce soir, la fermeture du restaurant... Un dimanche où on fait en général 1.000 euros le soir. Et maintenant, il va falloir entamer toutes les procédures d'assurance. En pleine saison, ça peut faire fermer un restaurant". Plusieurs autres restaurants de Bouffay sont dans le même : obligés de fermer après l'inondation de leur cave.

En tout, les pompiers sont intervenus plus de 300 fois ce dimanche soir à Nantes. Jusqu'à 470 hommes ont été mobilisés. Ce lundi matin, ils reçoivent les appels de toutes les entreprises qui constatent les dégâts en reprenant le travail.