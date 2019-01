PHOTOS : la neige est arrivée en abondance dans les Pyrénées

Pyrénées-Atlantiques, France

Le paysage a radicalement changé dans les stations de ski des Pyrénées. C'est désormais tout blanc quand on monte en altitude. Une nouvelle couche de neige est tombée depuis ce mardi, et va continuer toute cette journée de mercredi.

Météo France prévoit un cumul de 90 cm à 1800 m d'altitude sur la totalité de cet épisode, mais attention au risque d'avalanche, qui est fort, de niveau 4 sur une échelle de 5 sur tous les massifs du Béarn, du Pays Basque et de Bigorre.

Gourette : 50 cm de neige fraîche arrivée dans la nuit

Avec l'arrivée de la neige à Gourette, Jean Etcheverry boulanger de la maison Cazaux a retrouvé le sourire. "Il est tombé 50 cm de neige fraîche, c'est féerique! Il y a un ballet de dameuses sur le front de neige, c'est merveilleux, c'est fantastique! C'est de l'or blanc comme on dit. L'hiver is back " s'amuse-t-il ce mardi matin.

"L'hiver is back" se réjouit Jean Etcheverry, boulanger de la maison Cazaux à Gourette. Copier

Artouste : la station va enfin ouvrir ce samedi

Les stations de ski vont donc pouvoir ouvrir plus largement leurs domaines ces prochains jours. Ainsi, Artouste qui était pour l'instant restée complètement fermée va être accessible aux skieurs dès ce samedi 26 janvier.

Pour Corinne Crabé-Permal, la directrice de l'office du tourisme de Laruns, la saison est véritablement lancée. Copier

La Pierre Saint-Martin : une limite pluie-neige à 900 mètres sur la route

La Pierre Saint-Martin aussi a vu un important cumul de neige tomber ces dernières heures. Le déneigement est en cours sur les routes qui mènent au stations. Vous pouvez consulter l'état des chaussées sur http://inforoute.le64.fr/

🙌❄️PLÂTRAGE en cours à La Pierre Saint Martin:

La pierre saint marron ce matin, grosses égales de vent sur le boulevard des Pyrénées !!

Limite pluie neige à 900m sur la route, ça commence à glisser#lapierresaintmartin#pyreneesatlantiques#neige#pyreneespic.twitter.com/QiXbpRI1xs — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) January 22, 2019

Grand Tourmalet : la totalité du domaine va ouvrir ces prochains jours

Henry Mauhourat, directeur de la station de ski du Grand Tourmalet, était l'invité de France Bleu Béarn, ce mercredi matin : "On est soulagé, la saison va pouvoir véritablement démarrer. On a de la chance qu'il neige mercredi et jeudi, on a plusieurs jours pour préparer le domaine et être ouvert ce samedi totalement, d'un bout à l'autre de Barèges à La Mongie."