Le département de l'Hérault est en vigilance orange à la neige et au verglas, il neige abondamment depuis 9 heures ce mercredi matin. Et ça glisse sur les routes !

Hérault, France

Le département de l'Hérault est sous la neige ce mercredi matin. Météo France avait prévenu. On est en vigilance orange neige-verglas au moins jusqu'à jeudi matin, tout comme les département du Tarn, de l'Aveyron, du Gard et de la Lozère.

Hérault transport a suspendu toutes les lignes sur l'Hérault depuis 11 heures. Même chose pour les autocars de Pays d'Oc Mobilité, ils sont tous rentrés au dépôt.

A Sète et à Béziers, tous les bus sont à l'arrêt.

Dans la Métropole de Montpellier, circulation perturbée pour le tram. La ligne 3 s'arrête à Boirargues et donc ne va pas jusqu'à Lattes, ni Pérols. La ligne 2 s'arrête à Notre Dame de Sablassou et donc ne va pas jusqu'à Jacou.

L'autoroute A 9 fermée

Des problèmes sur les routes également. L'autoroute A9 est fermée entre Orange et Montpellier dans les deux sens, toutes les entrées sont interdites.

Attention, les gendarmes appellent à la plus grande prudence et vous demandent même de ne pas prendre la voiture si vous n'êtes pas obligés. Et si vous n'avez pas le choix, surtout veillez à respecter les distances de sécurité.

On nous signale des accidents sur l'A9 à hauteur de Sauvian. 5 véhicules en cause. Sur l'A750 au niveau de Pézenas, de Ceyras et de Gignac.

Les saleuses sur le pont depuis 6 heures du matin

De nombreux automobilistes s'indignent de l'état des routes devenues très rapidement glissantes et se demandent pourquoi les services départementaux n'ont pas traité. Les agents du conseil départemental sont pourtant sur le pont depuis 6 heures du matin, mais les températures en dessous de moins 5 degrés rendent le salage inefficace pour l'instant.