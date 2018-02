"Vive l'hiver. Ça change tout le paysage de Montélimar ! Cette neige, c'est poétique et reposant." Devant le plan d'eau gelé, Emmanuelle est émerveillée, tout comme Sohan, son fils de 7 ans : "On dirait des nuages posés sur un lac. C'est trop beau."

Chaque passant qui traverse le parc a le même réflexe : prendre son téléphone portable ou un appareil photo et immortaliser l'instant.

"C'est très inhabituel mais on en profite car on sait que cela ne va pas durer. Je me promène et je regarde le décor comme le lac gelé et les stalagmites sur le rocher. Ce sont des images dont on s’imprègne car tout le monde que l'on a pas eu d'hiver. J'en profite." Pierre.