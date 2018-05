Attention sur les routes ! Des chutes de neige sont en cours au-dessus de 900 m en Ardèche. Elle tient au sol, au niveau de Béage, Coucouron, Sainte-Eulalie, Borée et Saint-Etienne-de-Lugdares. On attend ce dimanche 30 à 50 cm de neige, selon Météo-France.

Selon le Conseil départemental de l’Ardèche, les conditions de circulation y sont délicates. Dix équipes sont engagées depuis ce dimanche matin pour déneiger.

"On fonctionne à plein régime. La neige est encore là pour la fin de journée et la nuit prochaine. C’est une neige douce et qui s’enlève facilement. On est confiant." Jean-Louis Vert, direction des routes au Conseil Départemental de l’Ardèche.