PHOTOS : la réserve zoologique de Calviac s’apprête à accueillir un hippopotame pygmée

La réserve zoologique de Calviac va accueillir s’apprête à recevoir un hippopotame pygmée. La femelle de XX ans arrivera à la fin du mois de juillet et sera visible dès le 3 août. En attendant, le site est en plein travaux.

L'hippopotame pygmée, aussi appelé hippopotame nain pèse entre 200 et 300 kilos

Calviac-en-Périgord, France

La réserve zoologique de Calviac s'étend sur 5.000m2 pour accueillir un hippopotame pygmée. Aussi appelé hippopotame nain, l'espèce est très menacée en Afrique. La réserve de Calviac va d'abord accueillir une femelle, fin juillet, puis un mâle dans les mois à venir.

L'hippopotame pygmée est bien différent de celui qu'on connait habituellement : il est plus petit que son cousin l'hippopotame amphibie (entre 200 et 300 kilos) et surtout très solitaire. La réserve zoologique de Calviac va donc accueillir une femelle quelques mois, avant de tenter de la faire cohabiter avec un mâle. La femelle devrait être visible à partir du 3 août prochain.

Pour accueillir les hippopotames, la réserve s'étend sur 1/2 hectares © Radio France - CGN

Les hippopotames pygmées ont besoin d'espaces boisés, de points d'eau et de boue ! © Radio France - CGN