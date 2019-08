PHOTOS - La réserve zoologique de la Haute-Touche vous propose de parrainer un animal

Obterre, France

Contre 20, 50, 100, 350 ou 1 000 euros, vous pouvez parrainer cinq espèces animales à la réserve zoologique de la Haute-Touche, à Obterre (Indre). Les cistudes, les hyènes rayées, les cerfs, les dholes et les tigres de Sumatra. À chaque palier d'argent, vous avez des contreparties supplémentaires. Au minimum, vous disposez d'une fiche de présentation de l'animal que vous parrainez et de mails réguliers donnant des nouvelles de l'animal. Et progressivement, vous avez des accès gratuits pour la réserve zoologique et même des visites aux côtés d'un soigneur.

Les dholes ressemblent à des renards © Radio France - Jérôme Collin

Une source de financement supplémentaire pour la réserve zoologique

Le directeur de la Haute-Touche ne s'en cache pas. Cette proposition de parrainage est une façon de diversifier les sources de financements. "La réserve est un établissement public. Or, les finances de l'Etat ne sont pas au beau fixe. Nous avons besoin de fonds pour nos projets", insiste Roland Simon. Le but est notamment de développer le parc et son attractivité. "C'est un moyen de développer notre implication dans la conservation des espèces que nous protégeons à la Haute-Touche", ajoute-t-il.

On a voulu que ces financements soient fléchés : les sommes collectées serviront aussi à rénover l'enclos des tigres"