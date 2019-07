Vidéo : le Doubs à sec sur certaines portions du défilé d'Entre-Roches

Doubs, France

C'est un triste spectacle qui devient routinier : le Doubs à sec par endroits dans le défilé d'Entre-Roches. La canicule actuelle qui sévit en France n'épargne pas le Doubs, à sec sur certaines portions entre Morteau et Maîche.

"C'est un crève-coeur", commence Marie, qui habite au-dessus des gorges de Remonot. "Il va falloir s'y habituer, les températures deviennent de plus en plus suffocantes", explique la retraitée. "_C'est très triste de marcher dans le lit d'une rivière_, on ne s'y sent pas à sa place", conclut Marie.