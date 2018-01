Avec les températures douces pour un mois de janvier en Dordogne, les plantes se croient au printemps. Les jacinthes et pervenches sont déjà de sortie pour le plus grand plaisir des jardiniers.

24000 Périgueux, France

La Dordogne connait actuellement un hiver extrêmement doux. Jusqu'à 14 degrés l'après-midi et rarement au dessous de 4 à 5 degrés le matin. Et Météo France prévoit un temps aussi doux jusqu'à au moins mercredi prochain avec des minimales qui ne devraient pas descendre sous les 8 degrés. Pas de gelées à l'horizon donc et des plantes qui se croient au printemps.

Petit tour d'horizon photos en Dordogne.

Perce-neiges à Saint-Pierre d'Eyraud - Corinne

Des forsythias à Montcigoux - Bernadette

Une jacinthe à Montcigoux - Bernadette

Des pervenches - Nicole

Des jacinthes au Bugue - Thérèse

Une jolie pâquerette en bergeracois - Nathalie