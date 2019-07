PHOTOS - Le Puy-de-Dôme frappé ce lundi par les orages et la grêle

View this post on Instagram

Quand l'orage arrive 😱😱 #auvergne #myauvergne #auvergnetourisme #auvergnerhônealpes #iloveauvergne #auvergne_rhonealpes #igersauvergne #igersfrance #puydedome #myf3auvergne #orage #hailstorm #haileybaldwin #mondarvernetourisme #greenbreak