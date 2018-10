Le Var est en alerte orange pour pluie-inondations et orages. De fortes précipitations sont attendues dans la nuit du mercredi 31 octobre au jeudi 1er novembre. La Nartuby, l'Argens aval et le Gapeay sont en vigilance orange aux crues.

Var, France

La préfecture du Var recommande à la population de limiter ses déplacements ce soir et cette nuit, entre le mercredi 31 octobre et le jeudi 1er novembre, en raison des fortes précipitations attendues. Météo France a placé le département en alerte orange pluie, inondations et orage. La Nartuby, l'Argens aval et le Gapeay sont aussi en vigilance orange pour des risques de crues.

Plusieurs routes coupées à cause des inondations

La circulation est difficile sur les routes varoises à cause des orages. Plusieurs routes sont coupées ce soir, mercredi 31 octobre, notamment la RD68 dans le secteur de Néoules-Garéoult et la RD17 entre Lorques et le Thoronet.

La circulation est déconseillée en raison des risques d'éboulements ou de la présence d'eau sur la chaussée, sur la RDN7 dans le secteur du Cannet, sur la RD10 entre Lorgues et Tarabeau et sur la RD48 à hauteur de Vidauban.

La préfecture appelle à la prudence

En cas de fortes précipitations et d'orages, la préfecture du Var recommande :

- Renseignez-vous avant d'entreprendre vos déplacements et soyez très prudents. Respectez, en particulier, les déviations mises en place. Ne vous engagez en aucun cas, à pied ou en voiture, sur une voie immergée.

- Dans les zones habituellement inondables, mettez en sécurité vos biens susceptibles d'être endommagés et surveillez la montée des eaux.

- À l'approche d'un orage, prenez les précautions d'usage pour mettre à l'abri les objets sensibles au vent.

- Ne vous abritez pas sous les arbres. Évitez les promenades en forêt.

- Évitez d'utiliser le téléphone et les appareils électriques. Signalez sans attendre les départs de feux dus à la foudre dont vous pourriez être témoins.

Mercredi 31 octobre 2018, 19h : le #Var placé en vigilance météorologique ORANGE #PluieInondation & #orages. Vigilance crue ORANGE pour l’Argens aval, le Gapeau & la Nartuby. #METEO83pic.twitter.com/tlpGYtFosm — Préfet du Var (@Prefet83) October 31, 2018

Des habitants évacués

La ville de Fréjus a lancé l'évacuation de plusieurs campings et domaines : le Camping de "l'étoile d'Argens", le camping "La Barque", le camping "La plage d'Argens", le domaine du Plan et sur l'ensemble des résidences de la plaine.

Sur les communes autour de l'Argens, la nuit risque d'être difficile pour les habitants. À Roquebrune, certains ont déjà préféré quitter leurs maisons pour trouver refuge dans les salles municipales de Molière, Robert Manuel (Les Issambres) et Régis. Le poste communal de crise est activé à Muy, Sainte-Maxime, Cogolin, Grimaud et la Môle ainsi qu'à Draguignan.

Le lac de l'Aréna commence à déborder © Radio France - Sophie Glotin

La mairie de Roquebrune sur Argens a ouvert trois salles municipales pour accueillir les habitants évacués © Radio France - Sophie Glotin