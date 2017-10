PHOTOS - Les cerfs à l'heure du brame à la réserve des Monts d'Azur

C'est la saison des amours chez les cervidés ! Jusqu'à fin octobre, les cerfs poussent leur fameux brame dans le but d'attirer les femelles. À la réserve biologique des Monts d'Azur, on peut admirer ce spectacle jusqu'à fin octobre.

Avez-vous déjà entendu bramer ? Avez-vous déjà vu des cerfs et des biches de très près, et en pleine nature ? Admirer ce spectacle, c'est possible dans la réserve biologique des Monts d'Azur, situé dans le Haut Thorenc.

150 cervidés en liberté

Là, une population de 150 cervidés évolue en toute liberté et se laisse approcher par les groupes de promeneurs en visite guidée. De début septembre à fin octobre, c'est la saison des amours et les cerfs poussent leur fameux brame. "C'est la période pendant laquelle les accouplements se font", explique Patrice Longour, le directeur de la réserve.

Les cerfs sont en totale liberté dans les 700 hectares du parc. © Radio France - Soizic Bour

Le cerf définit les places de brame pour attirer les femelles

"Le cerf crie, il appelle les femelles et définit les places de brame, c'est à dire les places qu'ils estiment les meilleures pour faire manger les femelles, comme une invitation au restaurant", ajoute-t-il.

Des cerfs qui font le show...et des femelles qui mènent la danse

Mais qu'on se méprenne pas, si les mâles se mettent en avant et font le show pendant cette période, les vraies stars, ce sont les femelles : "Ce sont elles qui sont chargées de la perpétuation de l'espèce, de l'éducation", note Patrice Longour. "Les mâles font beaucoup de cinéma mais le résultat n'est pas forcément au bout". Pourtant, les mâles n'ont pas une seule seconde à perdre à cette période là : "Les cerfs vont bramer un mois et demi et les biches ne sont disponibles qu'une journée, il faut pas louper le coche", explique Marie, la guide.

Marie, la guide, explique le brame aux visiteurs. © Radio France - Soizic Bour

8 mois de gestation pour les biches

De leur côté les biches entrent en gestation durant environ 8 mois pour que les faons naissent au printemps, un moment ou l'herbe est bien verte, bien fraîche, pleine de vitamines, pour que le petit grandisse dans les meilleures conditions.

Balades à pieds ou en calèche

Pendant ces vacances, des visites de la réserve sont proposées tous les jours de 10h à 18h, en calèche ou à pieds.