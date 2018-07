Sully-sur-Loire, France

Un épisode d'orages violent s'est abattu dans le secteur de Sully-sur-Loire (à une quarantaine de kilomètres à l'est d'Orléans, Loiret) entre ce jeudi matin. Les hauteurs d'eau relevées sont assez conséquentes: entre 60 millimètres à Sully-sur-Loire et jusqu'à 110 millimètres, quelques kilomètres à côté, à Viglain (voire photos ci-dessous).

Deux mois de pluies tombées en quatre heures

Cela a entraîné de nombreuses inondations de caves et de maisons. Les pompiers sont intervenus plus de cinquante fois dans un rayon d'une quinzaine de kilomètres autour de Sully-sur-Loire, entre Lorris (au nord de la ville) et Isdes (au sud).

Selon Météo France, "il est tombé deux mois de pluie en quatre heures. _Une zone de pluie à caractère orageux, instable et d'une forte intensité, a fait du sur-place pendant deux heures sur le secteur de Sully-sur-Loire_". Pour ce jeudi après-midi, des risques d'averses et d'orages subsistent. Prévoyez un vendredi nuageux avec des pluies assez faibles avant huit jours de grand soleil et des températures autour d'une trentaine de degrés.

Un violent orage s'est abattu ce matin autour de Sully-sur-Loire. Un phénomène meteo intense. De nombreuses maisons inondées, comme ici à Viglain #Loiretpic.twitter.com/kHR2WHPgLn — France Bleu Orleans (@FBOrleans) July 5, 2018

Prudence si vous circulez dans les forêts aux alentours de Sully-sur-Loire. © Radio France - Jérémy Marillier

Les jardins de certaines maisons se sont transformées en marres comme ici à Viglain (Loiret). © Radio France - Jérémy Marillier

Les bas-côtés des routes à Viglain (Loiret) se sont transformées en piscine. © Radio France - Jérémy Marillier