PHOTOS - Marion Cotillard invitée du troisième Climate Bootcamp à La Bourboule

L'actrice française Marion Cotillard et tout un panel de personnalités sont actuellement à la Bourboule pour se former et se saisir des enjeux environnementaux

Après Nicolas Hulot et Pierre Rabhi pour les deux premières éditions du Climate Bootcamp, c'est Marion Cotillard qui en est cette année la tête d'affiche. L'actrice française a décidé de jouer le jeu tout comme de nombreuses personnalités, à l'instar du chef cuisinier Jean Imbert qui est aussi présent à la Bourboule.

Ecologie et nourriture ça a du sens pour le chef cuisinier Jean Imbert © Radio France - Lauriane Havard

Se faire porte-parole des enjeux écologiques

Jusqu'à ce dimanche 1er octobre, ces personnalités mais aussi des journalistes comme Léa Salamé vont participer à des ateliers thématiques animés par des experts. Comme Maxime de Rostolan qui a crée une ferme basée sur la permaculture en Indre-et-Loire. Selon lui, il est aujourd'hui essentiel que des "people" se saisissent de la problématique environnementale, "ce sont des porte-drapeaux" explique t-il.

L'arrivée tant attendue de Marion Cotillard au Casino de la Bourboule © Radio France - Lauriane Havard

J'ai appris que le méthane chez les vaches ne sortait pas par les fesses, mais par la bouche ! - Marion Cotillard

Quand on demande à Marion Cotillard d'où lui vient cette sensibilité écologique, elle nous explique que cela remonte à son enfance et à son éducation. Si, depuis, elle s'est largement documentée sur le sujet, elle a déjà découvert une drôle d'anecdote à l'occasion de ce Climate Bootcamp : "J'ai appris que le méthane chez les vaches ne sortait pas par les fesses, mais par la bouche!" raconte t-elle en rigolant.

Fanny Agostini l'organisatrice du Climate Bootcamp et l'actrice Marion Cotillard © Radio France - Lauriane Havard

Dans le cadre du Climate Bootcamp, le film documentaire Demain réalisé par Mélanie Laurent et Cyril Dion est diffusé ce samedi 30 septembre au cinéma Le Roxy à la Bourboule à 14h et 17h.