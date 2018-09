Montpellier, France

On peut appeler ça une opération nettoyage de haut niveau. Sollicités par l'association héraultaise Project Rescue Ocean, des sportifs professionnels de Montpellier ont accepté de passer la matinée de mercredi à ramasser des déchets sur les berges du Lez. Bilan : deux tonnes de détritus en tout genre collectés en seulement deux heures.

Les footballeurs du MHSC Paul Lasne et Ruben Aguilar ont répondu présents. Ainsi que les jeunes handballeurs du MHB, et le champion de taekwondo Omar El Yazidi qui a participé aux derniers Jeux olympiques. Mais le gros des troupes était formé par les rugbymen du MHR, qui a en fait vidé son infirmerie en réquisitionnant les blessés : Jacques Du Plessis et les internationaux Nemani Nadolo et Louis Picamoles.

Je ne m'attendais pas à voir autant de détritus partout, comme ça- Fulgence Ouedraogo

"Étant donné que je ne peux pas jouer ce weekend, je suis venu. Je dis pas que je vais devenir un militant mais c'est sûr que ça fait réagir, on se rend compte qu'il y a pas mal d'efforts à faire parce que, franchement, c'est sale. En à peine 10 mètres, j'ai rempli un sac" s'étonne le capitaine du MHR. Mégots, canettes, matelas ou encore caddies, son co-équipier Fulgence Ouedraogo fait le même constat : "Je m'attendais pas à voir autant de détritus de partout comme ça. On se dit que si chacun prenait conscience un peu, tout de suite ce serait beaucoup plus propre."

L'occasion, aussi, de demander quelques autographes

S'il y en a un qui a bien conscience de tout cela, c'est Yanis, sac poubelle à la main. Et pour cause, il est le fils du vice-président de l'association. "Si nous on le fait pas, personne le fera et on pourra pas sauver les océans ou les fleuves. C'est plus possible!" Son copain, Yoan semble un tout petit peu moins concerné et son t-shirt en est la preuve : "Moi j'ai surtout pris des autographes avec les rugbymen et les footballeurs."

Pour Élodie Durand, membre de Project Rescue Ocean, c'est une opération qui ne peut déboucher que sur du positif, "tous les gamins, tous les adultes qui voient leur sportif préféré s'engager peuvent se rendre compte que leur quotidien n'est pas si exemplaire que ça et peut-être que ça va leur donner le petit déclic nécessaire."

La prochaine opération nettoyage organisée par Project Rescue Ocean est prévue le samedi 15 septembre sur la plage des tellines à Valras-plage à partir de 9 heures. Tout le monde est invité à y participer.

Le rubyman du MHR Fulgence Ouedraogo © Radio France - Salah Hamdaoui

Gaëlle Mignot (à l'avant), l'ex-capitaine de l'équipe de France féminine de rugby a préféré le canoë © Radio France - Salah Hamdaoui

Des jeunes footballeurs du MHSC à l'oeuvre © Radio France - Salah Hamdaoui