PHOTOS - Paysages de carte postale à La Coquille, recouverte par la neige

La neige a pris par surprise le nord et l'est de la Dordogne ce lundi matin. À La Coquille, il y avait au moins cinq centimètres de neige dans les rues. Le soleil a réussi à percer les nuages, sublimant les paysages enneigés.

La Coquille, France

Même Météo France a été surpris. Ce lundi matin, de gros flocons sont tombés sur le nord et l'est du Périgord. Il est tombé jusqu'à 10 centimètres localement. Des chutes de neige qui ont rendu la circulation difficile pendant plusieurs heures en début de matinée. Les transports scolaires ont même été suspendus, dans les secteurs d'Excideuil, Thiviers, Lanouaille et La Coquille.

À La Coquille, sur la centaine d'enfants scolarisés en maternelle et en primaire, seule une vingtaine ont pu venir, soit à pied, soit en voiture mais avec beaucoup de prudence. Il y avait au moins cinq centimètres de neige sur la route. La matinée a donc commencé plus tard que d'habitude, aux alentours de 10H30, au grand bonheur des enfants : "Quand ma mère m'a réveillée en disant qu'il y avait de la neige, au début je ne le croyais pas !" raconte une élève. "C'est trop bien, parce qu'on peut faire des bonhommes de neige !"

Des bonhommes de neige sont apparus sur plusieurs places du village. © Radio France - Noémie Philippot

Pour la maire de La Coquille, Michèle Faure, pas de panique : "Moi j'aime la neige donc c'est très agréable, s'amuse-t-elle. Bon il y a eu quelques soucis pour les communications, mais la Direction Interdépartemental des Routes passe, et nos employés aussi. Ils balaient et passent du sel dans les cours, devant la mairie, devant la maison médicale, aux écoles. Il n'y a pas de soucis, c'est le temps du mois de janvier. On a le climat Limousin, alors forcément, on a la neige."

La nationale 21 était déneigée en fin de matinée, mais dans le reste du village, certaines rues étaient recouvertes par trois à cinq centimètres de neige. © Radio France - Noémie Philippot

Vers 9H30, le ciel a commencé à s'éclaircir, laissant filtrer les rayons du soleil. La Coquille a pris des allures de décor de conte de Noël.

Un peu avant 10 heures, la place de l'église était encore recouverte d'une jolie couche de neige. © Radio France - Noémie Philippot

Les jardins recouverts de neige à La Coquille. © Radio France - Noémie Philippot