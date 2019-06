PHOTOS - Pendant la canicule, la base nautique de Colmar fait le plein

Avec plus de trente degrés sur les thermomètres, les endroits de fraîcheur sont pris d'assaut. A Colmar, la base nautique fait le plein. Le sable et la baignade ont beaucoup de succès. Il y avait plus d'un millier de personnes ce mercredi après-midi, journée la plus chaude.